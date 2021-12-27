Yıldırım: "Ekonomi politikasına güvenmek zorundayız"

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2022 yılında yapmayı planladıkları yeni yatırımlardan geri çekilmeyeceklerini belirterek, "Yatırımcılar olarak devletin ekonomi politikasına güvenmeli, yatırımlarımıza ara vermeden devam etmeliyiz" dedi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, son aylarda döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin 'kur korumalı mevduat' sistemi ile önüne geçildiğini ifade ederek, "Döviz kuru ile birlikte yükselen rakamlarımızı, kurun gevşemesi ile birlikte biz de aşağıya çektik. Döviz kurlarının yüksek olması yatırımcı açısından negatif bir pozisyon. Kurun aşağılara çekilerek adil seviyesine yaklaştırılması, yatırımcı açısından önemli bir gelişme. Biz yatırımcılar olarak ekonomi yönetimimizin yaptığı hamlelere güvenmek ve yatırımlarımıza devam etmek zorundayız. Mersin'de halen yatırım için sırada bekleyen onlarca yatırımcı var. Uygulamaya geçirilen ekonomi politikasının meyvelerini 2022 yılının ilk çeyreğinde alacağımıza inancımız tam. Bundan dolayı da 2022 yılında yapmayı planladığımız yeni yatırımlardan geri çekilmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Biz ülkemize ve ülkemizin ekonomi yöneticilerine sonuna kadar güveniyoruz. Döviz kurundaki yaşanan volatilitenin geçici olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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