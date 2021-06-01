Yiğit Şardan'ın listesindeki Serkan Sevim: Fatih Terim gelir özür dilerse yapıcı konuşmalar yapabiliriz
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Yiğit Şardan'ın listesindeki Serkan Sevim: Fatih Terim gelir özür dilerse yapıcı konuşmalar yapabiliriz

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da tarihi seçime sayılı günler kala mevcut yönetimin desteklediği başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesinde bulunan Serkan Sevim, Fatih Terim'le ilgili açıklamalarda bulundu. Sevim, "Fatih Terim'in son 2-3 aylık dönemdeki yaptığı açıklamalar yanlış. Fatih Terim gelir özür diler, yanlış anlaşıldım diye konuşursa, biz de yapıcı konuşmalar yapabiliriz" dedi.

Galatasaray'da 6 başkan adayından biri olan Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Serkan Sevim, Fatih Terim'in özür dilemesi durumunda yapıcı konuşmalar yapılabileceğini söyledi.

"FATİH TERİM'İN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR YANLIŞ"

Clubhouse platformunda soruları yanıtlayan Sevim, "Fatih Terim'in son 2-3 aylık dönemdeki yaptığı açıklamalar yanlış. Fatih Terim gelir özür diler, yanlış anlaşıldım diye konuşursa, biz de yapıcı konuşmalar yapabiliriz" dedi. Bir üyenin "Eğer yönetiminiz Sportif A.Ş'yi satma kararı alırsa ne yaparsınız, sattırmamak için uğraşır mısınız, istifa eder misiniz?" şeklinde sorusuna verilen "Evet ya da hayır diyemem. Konuyu görmek, tartışmak, şartlara bakmak lazım" yanıtı da üyeler tarafından tepkiyle karşılandı.

Yiğit Şardan'ın listesindeki Serkan Sevim: Fatih Terim gelir özür dilerse yapıcı konuşmalar yapabiliriz
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Yiğit Şardan'ın listesindeki Serkan Sevim: Fatih Terim gelir özür dilerse yapıcı konuşmalar yapabiliriz - Haberler Spor
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