Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis'e taşındı

İç hat yolcusu olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak Esenboğa Havalimanı'ndaki Free Shop'tan hile ile alışveriş yaptığı iddiası gündeme gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesinde, Bulut hakkındaki bu iddianın soruşturulmasını talep etti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİLENDİRİLMİŞ MİDİR?"

Medyada yer alan "Ankara Esenboğa Duty Free mağazasında bir iç hat yolcusunun hakkı olmadığı halde alışveriş yaptığı, alış veriş yapan kişinin yanında korumalarının da bulunduğu, o sırada etrafta bulunan bir yurt dışı yolcusunun pasaportunun temin edilerek bu alışverişte kullanıldığı, yani iç hat yolcusunun hakkı olmaksızın başka bir yurt dışı yolcusunun pasaportunu kullanmak suretiyle alışveriş yaptığı, alışverişi yapan söz konusu şahsın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Yiğit Bulut olduğu" yönündeki haber ve yorumları hatırlatan Bekaroğlu, "Söz konusu iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilendirilmiş midir" diye sordu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİ İSTENDİ

Yiğit Bulut'un bu fiilinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek suretiyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Bekaroğlu, Gümrük mevzuatı bakımından suç teşkil eden olayın çok yönlü olarak incelenmesini, Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçirilmesini, adli ve idari olarak soruşturulmasını istedi.

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