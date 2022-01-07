Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis'e taşındı - Haberler Ekonomi
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Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis'e taşındı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak Esenboğa Havalimanı'ndaki Free Shop'tan hile ile alışveriş yaptığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İç hat yolcusu olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak Esenboğa Havalimanı'ndaki Free Shop'tan hile ile alışveriş yaptığı iddiası gündeme gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesinde, Bulut hakkındaki bu iddianın soruşturulmasını talep etti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİLENDİRİLMİŞ MİDİR?"

Medyada yer alan "Ankara Esenboğa Duty Free mağazasında bir iç hat yolcusunun hakkı olmadığı halde alışveriş yaptığı, alış veriş yapan kişinin yanında korumalarının da bulunduğu, o sırada etrafta bulunan bir yurt dışı yolcusunun pasaportunun temin edilerek bu alışverişte kullanıldığı, yani iç hat yolcusunun hakkı olmaksızın başka bir yurt dışı yolcusunun pasaportunu kullanmak suretiyle alışveriş yaptığı, alışverişi yapan söz konusu şahsın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Yiğit Bulut olduğu" yönündeki haber ve yorumları hatırlatan Bekaroğlu, "Söz konusu iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilendirilmiş midir" diye sordu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİ İSTENDİ

Yiğit Bulut'un bu fiilinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek suretiyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Bekaroğlu, Gümrük mevzuatı bakımından suç teşkil eden olayın çok yönlü olarak incelenmesini, Devlet Denetleme Kurulu'nun harekete geçirilmesini, adli ve idari olarak soruşturulmasını istedi.

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Yorumlar (5)
Haydar:Kişiye göre değil tüm vatandaşların eşit olduğu Gerçek demokrasinin işlediği bir ülkede bu kişinin hemen istifa etmesi etmiyorsa görevden alınması ve yargılanması gerekir.Çünkü bu sahtekarlık ve hakkı olmayan bir hakkı hile yoluyla kullanma suçudur.Göreceğiz bakalım. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
mustafa murat Tuncer:Gözünün üstünde de kaş varmış Ona da ayrı bir soru önergesi verin. Sorun milletin hakkını yedirmeyin. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Hüseyin Civelek:Ben onun cigerini bilirim. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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