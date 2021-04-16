Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
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Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti

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Süper Toto Süper Lig'in 35. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etti. Yiğidolar yenilmezlik serisini de 12 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı.

Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Özellikle son dakikaları müthiş bir heyecana sahne olan maçta Yiğodolar, tarihi bir geri dönüşe imza atarak son 15 dakikasına 2-0 geride girdiği maçı 3-2 kazandı.

SİVAS'TAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Gençlerbirliği 25. dakikada Angelo ve 37. dakikada Johansson'un golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Sivasspor'a geri dönüşü ve 3 puanı 78. dakikada Felix, 84. dakikada Kayode ve 90+4. dakikada kendi kalesini bulan Polomat getirdi. Bu sonucun ardından son 3 maçta 8 puan kaybeden Gençlerbirliği, 31 puanla 19. sırada kaldı ve kümede kalma yolunda kritik kayıplar yaşadı. 12 maçtır yenilmeyen Sivasspor ise 50 puana yükselerek üst sıralara doğru ivmeli hareketini sürdürdü.

Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Maçı nasıl şike ile alırlar iyi izlemişlerdir
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500
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