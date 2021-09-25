Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda deviren Sivasspor, sahasında Karagümrük'e de göz açtırmadı. Yiğidolar, konuk ekibi 4-0'lık skorla mağlup ederken 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

SİVASSPOR, İKİNCİ YARI FARKA KOŞTU

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kayode, 50. dakikada Goutas, 56. dakikada Felix ve 71. dakikada Gradel kaydetti. Sivasspor, bir sonraki maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Başakşehir'i ağırlayacak.

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