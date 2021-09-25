Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti - Haberler Spor
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Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Yiğidolar bu sezon ilk kez evinde kazanırken puanını 9'a yükseltti. Karagümrük ise 11 puanda kalarak 8. sıradaki yerini korudu.

Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda deviren Sivasspor, sahasında Karagümrük'e de göz açtırmadı. Yiğidolar, konuk ekibi 4-0'lık skorla mağlup ederken 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

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Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kayode, 50. dakikada Goutas, 56. dakikada Felix ve 71. dakikada Gradel kaydetti. Sivasspor, bir sonraki maçında Beşiktaş'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti
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Haber: Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti - Haberler Spor
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