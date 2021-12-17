Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için getirilen sınırlamanın süresi 3 yıl uzatıldı - Haberler Ekonomi
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Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için getirilen sınırlamanın süresi 3 yıl uzatıldı

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için getirilen sınırlamanın süresi 3 yıl uzatıldı
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu yapabilecek kişilere getirilen sınırlamanın süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu yapabilecek kişilere getirilen sınırlamanın süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu yapabilecek kişilere 31 Aralık 2021'e kadar sınırlama getiren geçici 4'üncü maddenin yürürlükte kalma süresi sistemsel gerekliliklerin devam etmesi nedeniyle 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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