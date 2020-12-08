Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı
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Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı

08.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:11

Şimdilerde yetişkin film yıldızı olan ve çıplak pozlarını internetten satan eski otomobil yarışçısı Renee Gracie'nin, kendisi gibi yetişkin film yıldızı olan kız arkadaşıyla verdiği pozlar aşk dedikodularını beraberinde getirdi. Gracie, aşk dedikodularını yaptığı açıklamayla yalanladı.

Cinsel içerikli film yıldızı olan eski yarışçı Renee Gracie, geçen hafta Avustralya'da eski sörfçü olan yetişkin film yıldızı Ellie-Jean Coffey samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Hakkında uzun süre konuşulan fotoğrafın arkasında yatan gerçeği Gracie açıkladı.

Avustralya basınına konuşan eski otomobil yarışçısı, Ellie ile aralarında herhangi bir aşk ilişkisi olmadığını ama kendisi ile çok yakın arkadaş olduğunu ve çok iyi anlaştıklarını söyledi.

Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı

"PLANININ BİR PARÇASIYDI"

Cinsel film kariyerini destekleyen erkek arkadaşı ile mutlu bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Renee Gracie, Ellie ile gelecekte fotoğraf çekimleri yapmayı planladıklarını, hakkında çok konuşulan fotoğrafında bu planın bir parçası olduğunu dile getirdi.

Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra bazı çevreler çiftin arasında aşk olduğunu iddia etmişti.

Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı
Haber Yorumları (2)
KADINI DESTEKLEYEN ERKEK ARKADAŞI: Helal olsun ya nasılda yapıyor vallahi ben böyle yapamam
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MEHMET: Türkiye Cumhuriyeti nde gündem olmuş Vay be hayati bir mesele Yaziklar olsun
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