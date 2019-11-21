Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden ödül
Amerikan Şirketler Derneği'nin bu yıl ilkini organize ettiği törende Yeşim Tekstil de "Bir ABD şirketi ile ortaklık yaparak Türkiye'den ihracata en çok katkıda bulunan Türk Şirketi" kategorisinde ödüle layık görüldü.
21.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:41
Amerikan Şirketler Derneği'nin bu yıl ilkini organize ettiği törende Yeşim Tekstil de "Bir ABD şirketi ile ortaklık yaparak Türkiye'den ihracata en çok katkıda bulunan Türk Şirketi" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com