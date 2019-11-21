Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden ödül

21.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:41

Amerikan Şirketler Derneği'nin bu yıl ilkini organize ettiği törende Yeşim Tekstil de "Bir ABD şirketi ile ortaklık yaparak Türkiye'den ihracata en çok katkıda bulunan Türk Şirketi" kategorisinde ödüle layık görüldü.