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Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden ödül

Amerikan Şirketler Derneği'nin bu yıl ilkini organize ettiği törende Yeşim Tekstil de "Bir ABD şirketi ile ortaklık yaparak Türkiye'den ihracata en çok katkıda bulunan Türk Şirketi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

21.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:41
Yeşim’e Amerikan Şirketler Derneği’nden ödül

Amerikan Şirketler Derneği'nin bu yıl ilkini organize ettiği törende de "Bir ABD şirketi ile ortaklık yaparak Türkiye'den ihracata en çok katkıda bulunan Türk Şirketi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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