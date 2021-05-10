Yeşilyurt Belediyespor tur için sahaya çıkacak
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Yeşilyurt Belediyespor tur için sahaya çıkacak

Yeşilyurt Belediyespor tur için sahaya çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Lig play off çeyrek final ikinci müsabakasında Ofspor ile karşılaşacak.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Lig play off çeyrek final ikinci müsabakasında Ofspor ile karşılaşacak.

3.Ligde elde ettiği başarıyla bir üst lig için play off oynama şansı yakalayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, çeyrek final müsabakasının ilkinde deplasmanda Of Spor'a 2-1 mağlup olmuştu. Çeyrek final müsabakasının ikinci maçı bu gün saat 16.00'da Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maçı, Cihan Aydın yönetecek. İki takım arasında geçmişte oynanan 3 maçta da Of Spor galip geldi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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