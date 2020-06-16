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Yeşilyurt Belediyespor TFF'den haber bekliyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını bekliyor.

Yeşilyurt Belediyespor TFF'den haber bekliyor
16.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:58

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını bekliyor.

TFF 3.Lig 3. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, saha çalışmalarına başlamak için TFF'den gelecek haber bekliyor. Turuncu yeşillilerin kulüp başkanı Tahsin Yılmaz, sezonun oynanması ya da oynanmaması gibi her iki durumda da ligi en iyi yerde bitireceklerine inandıklarını söyledi. Alt liglerde bir çok kulübün yaşanan ekonomik durumdan dolayı lige başlamaya sıcak bakmadığını kaydeden Yılmaz, "Tam saha çalışmalarına başlayacağımız günlerde gelen haberle başlama tarihini erteledik. Federasyon, kulüplerden gelen talebe göre liglerin başlamasıyla ilgili süreci bir kez daha değerlendirmeye aldı. Biz de bu karara göre önümüzü netleştireceğiz. Fakat şunu söyleyeyim, sezonun oynanması ya da oynanmaması gibi her iki durumda da ligi en iyi yerde bitireceğimize yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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