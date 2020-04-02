SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı - Spor
Malatya Yeşilyurt, Tahsin Yılmaz, Spor

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı

3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz yaptığı açıklamada, "Millet olarak el ele vererek bu süreci atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı

3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz yaptığı açıklamada, "Millet olarak el ele vererek bu süreci atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Turuncu yeşilli kulüpte futbolcuların bireysel çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"El ele vererek bu süreci atlatacağız"

Süreçle ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, millet olarak el ele vererek bugünlerin atlatılcağına inandığını ifade etti.

Sürecin belirsizliğinin yakın bir tarihte ortadan kalkacağına inandığını belirten Yılmaz, "Bu sıkıntılı süreçte sporcularımızı ve çevremizdekileri korumak amacı ile sosyal mesafelerimizi koruyarak hazırlıklarımıza devem ediyoruz.

Şuan futbolcularımız bireysel çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu süreç herkesin arzuladığı şekilde sonuçlanır ve hayat yeniden normale döner. Futbolcularımız teknik heyetimizle verdiği çalışma programını harfiyen yerine getirerek, çalışma videolarını günlük olarak paylaşmaktadırlar. İnşallah bu sürecin sonu güzel olur. Ben el ele vererek düzlüğe çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Buna herkes inansın" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber Spor
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber
Yıldız futbolcu rezil oldu! +18 site detayı, sosyal medyayı yıktı Spor
Yıldız futbolcu rezil oldu! +18 site detayı, sosyal medyayı yıktı
İşte Vedat Muriqi'e talip olan dünya devi! F.Bahçe bonservisi belirledi Spor
İşte Vedat Muriqi'e talip olan dünya devi! F.Bahçe bonservisi belirledi
Mesut'un Amine'ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı Spor
Mesut'un Amine'ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı
G.Saray'da Falcao depremi! İndirimi reddetti, yeni takımıyla anlaştı Spor
G.Saray'da Falcao depremi! İndirimi reddetti, yeni takımıyla anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Güneş'ten dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Güneş'ten dev destek
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Falcao Basketbolcu Lionel Messi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz'dan birliktelik çağrısı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:51:24. #1.14#
title