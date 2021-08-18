Yeşilyurt Belediyespor'da 3 transfer
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Yeşilyurt Belediyespor'da 3 transfer

Yeşilyurt Belediyespor'da 3 transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor; defans, orta saha ve kaleci bölgelerine transfer yaptığını açıkladı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor; defans, orta saha ve kaleci bölgelerine transfer yaptığını açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip; son olarak Tokatspor'da forma giyen defans oyuncusu Ulaş Girgin, son olarak 68 Aksaray Belediyespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkay Can ve son olarak Nevşehir Belediyespor'da forma giyen kaleci Furkan Güzel ile anlaşmaya vardığını açıkladı. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyespor'da 3 transfer
Yeşilyurt Belediyespor'da 3 transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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