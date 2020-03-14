Yeşil sahalarda korona virüsü önlemi Zonguldak'ta oynanan amatör maçlar öncesinde sahalar korona virüsü nedeniyle ilaçlandı.

Zonguldak'ta oynanan amatör maçlar öncesinde sahalar korona virüsü nedeniyle ilaçlandı.



Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşit sahalarda oynanan amatör maçlar öncesinde alınan korona virüsü tedbirleri dikkat çekti. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nden temin edilen ilaçlarla futbolcu soyunma odaları ve sahalarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan maç öncesinde seremoni sırasında futbolcular tokalaşmazken, personeller tarafından hakemler, oyuncular, sağlık görevlileri, saha komiserleri ve polislere dezenfekte edici temizleyici verildi. Karşılaşmada yer alanlar, bu dezenfektanlarla ellerini temizledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA