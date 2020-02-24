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Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı

Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda oynanan Yeni Sanayispor-Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

24.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:15
Yeşil sahada üzücü sakatlık, kafatası kırıldı

Süper Amatör Lig B grubunda oynanan Yeni Sanayispor-Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.


Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpışan Yeni Sanayispor'lu yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Anıl Çelik'in kafatasının kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Anıl Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.


Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan başarılı futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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