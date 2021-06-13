Yeşil sahada evlilik teklifi
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Yeşil sahada evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı / Levent Doğan - Haberler | Spor

Yeşil sahada evlilik teklifi Emresporlu futbolcu galibiyet sonrası kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Isparta Emrespor'un futbolcusu Osman Erol, 3-0 yendikleri Akşehirspor maçı sonrasında kız arkadaşına sürpriz yaparak, yeşil sahada evlilik...

Yeşil sahada evlilik teklifi

Emresporlu futbolcu galibiyet sonrası kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu

ISPARTA - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Isparta Emrespor'un futbolcusu Osman Erol, 3-0 yendikleri Akşehirspor maçı sonrasında kız arkadaşına sürpriz yaparak, yeşil sahada evlilik teklifinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Isparta Emrespor, Akşehirspor'u 3-0 mağlup etti. Isparta Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçın ardından Emrespor'un savunma oyuncusu Osman Erol, kız arkadaşı Ebru Şencan'a yeşil sahada yüzük takarak evlilik teklifinde bulundu.

Maç sonrası kız arkadaşını yeşil sahaya getiren Futbolcu Osman Erol, "Benimle evlenir misin" pankartı eşliğinde önünde diz çökerek, evlenme teklif etti. Yüzük takan ve çiçek vererek kız arkadaşına evlenme teklifi yapan Erol'a takım arkadaşları ile sporseverlerde büyük destek verdi. Erol, kız arkadaşı Ebru Şencan'dan 'evet' yanıtını aldı.

Emresporlu Futbolcu Osman Erol, "Çok mutluyum. Hem 3 puan aldık hem de ömür boyu mutluluk yaşayacağım" dedi.

Ebru Şencan ise "Çok mutluyum, çok şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum" diye konuştu.

Yeşil sahada evlilik teklifi
Yeşil sahada evlilik teklifi
Yeşil sahada evlilik teklifi
Yeşil sahada evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Levent Doğan

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