Yeşil saha boks ringine döndü
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Yeşil saha boks ringine döndü

Yeşil saha boks ringine döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BAL'ın ilk maçında Karasuspor ile Hendekspor karşı karşıya geldi.

BAL'ın ilk maçında Karasuspor ile Hendekspor karşı karşıya geldi. 90+9 dakika süren maçta Hendekspor, Karasuspor'u mağlup etti. Maç sonunda Hendekspor'un bir oyuncusunun Karasuspor'un oyuncusu Kaan İr'e yumruk atmasıyla saha karıştı. Futbolun unutulduğu yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Karasuspor, Karasu Şehir Stadı'nda Hendekspor ile BAL'ın ilk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Hendekspor, Karasuspor'u 3-2 mağlup etti. Hendekspor'un uzatmanın son dakikasında attığı gol ile maç tamamlandı. Maçın ardından Hendekspor'u bir oyuncunun Karasuspor'un kalecisine yumruk atmasıyla birlikte saha karıştı. Sahada yumruklar konuşurken Hendekspor Antrenörü Talip Toprak'ın kendi oyuncusuna attığı tokat dikkatlerden kaçmadı. Çıkan kargaşanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve bekçiler sahaya girerek tarafları güçlükle ayırdı. - SAKARYA

Yeşil saha boks ringine döndü
Yeşil saha boks ringine döndü
Yeşil saha boks ringine döndü
Yeşil saha boks ringine döndü
Yeşil saha boks ringine döndü
Yeşil saha boks ringine döndü
Yeşil saha boks ringine döndü
Yeşil saha boks ringine döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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