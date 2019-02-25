Yerli Sportif Uçak Motoru Prototipi Üretildi

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da pilot lisansı sahibi Serdar Çift'in girişimiyle makine ustası Temel Kambur, tamamen yerli malzeme kullanarak 115 beygir gücünde 4 silindirli, pistonlu, "boxer tipi" sportif uçak motoru prototipi yapmayı başardı.

Serdar Çift, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılığa çocuk yaşta ilgi duyduğunu, helikopter yapmayı hep hayal ettiğini söyledi.

İşe uçak motoru üreterek koyulmaya karar verdiğini anlatan Çift, Temel Kambur ile yaklaşık 4 ay önce başladıkları çalışmalar sonrası tamamen yerli malzemeler kullanarak, "Destur TS 55" adını verdikleri sportif uçak motoru yapmayı başardıklarını anlattı.

Yaptıkları prototip motorun başarıya ulaştığını belirten Çift, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan beri uçaklara ilgim vardı. İki yıl önce pilot brövesi aldım. Temel Kambur ile uçak motoru yapmaya karar verdik. Ülkenin buna ihtiyacı olduğunu düşündük, yola böyle çıktık. Yüzde 100 yerli malzeme ve kendi imkanlarımızı kullanarak 4 ayda yaptığımız uçak motoruna 'Destur TS 55' adını verdik. Tasarımını ve imalatını yaptığımız uçak motoru için seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Artık uçaklar destursuz uçmayacak."

Ürettikleri prototip uçak motoru için tasarım tescil ve faydalı model belgesi almaya hazırlandıklarını aktaran Çift, "Çok özel ve güçlü bir motor yaptık. Motor beklediğimizden daha üstün bir performansa sahip. Bu motor, ülkemizin havacılığının gelişmesine büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"100 bin liraya mal oldu"

Çift, yaptıkları yerli uçak motorunun 70 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Motor 3 palli ve 115 beygir güç üretiyor. Motorumuza çok güveniyoruz. İki bin saat sorunsuz şekilde çalışabilecek donanıma sahip. İçten yanmalı, 4 silindirli, boxer tipi, sportif uçak motoru. Çift yakıt sistemli hava ve yağ soğutmalı. Uzay ve havacılık alanında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı alüminyum gövdeye sahip. Tasarımı tamamen Temel ustaya özgü ve kullanılan malzeme yüzde 100 yerli. Motor bize yaklaşık 100 bin liraya mal oldu, ancak iki motor daha yapacağız. Dolayısıyla maliyet düşecek. Nihai motor bundan çok daha üstün özelliklere sahip olacak."

"Tasarladığım prototip sorunsuz çalışıyor"

Temel Kambur ise ilkokul mezunu olduğunu, ancak makinelerle arasının her zaman iyi olduğunu belirterek, ilk kez böyle bir çalışmanın içinde yer aldığını söyledi.

Kendi tasarladığı ve çizdiği motorun prototipinin sorunsuz olarak çalışmasından gurur duyduğunu, daha iyisini de yapabileceğini vurgulayan Kambur, imkanlar dahilinde çok başarılı bir motor yaptıklarını ve kısa sürede adlarını dünyaya duyuracaklarına inandığını ifade etti.

Şimdi 55 ile 60 kilo arasında 160 ve 200 beygir gücünde iki uçak motoru üzerinde çalıştığını anlatan Kambur, prototipten daha iyisini yapacağına inandığını kaydetti.

"Sportif havacılığa ciddi bir ivme kazandırır"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ise yerli kaynaklarla uçak motoru üretilmesinin güzel bir gelişme olduğunu vurguladı.

Gereken testleri ve lisanslama sürecini en kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Gürkan, "Daha sonra geliştirilecek bu uçak motoru, ülkenin sportif havacılık sektörüne ciddi bir ivme kazandırır. Kısıtlı kaynaklarla bu çalışmanın yapılması gurur verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA