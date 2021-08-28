Yerköyspor, Kayserispor altyapısını misafir etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yerköyspor, Kayserispor altyapısını misafir etti

Yerköyspor, Kayserispor altyapısını misafir etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor U14 takımı Yerköyspor ile hazırlık maçında buluştu.

Kayserispor U14 takımı Yerköyspor ile hazırlık maçında buluştu. Son derece renkli görüntülerin yaşandığı hazırlık maçı sonrası her iki takım sporcuları birlikte yemek yedi.

Yerköyspor Kulüp başkanı Hacı Yusuf Şahin, altyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Şahin, " Kayserisporumuz son dönemde altyapıya önemli yatırımlar yaptı. Türk futbolunun geleceği olan altyapıya eğilmek şu an tüm kulüplerimiz için elzemdir. Kayserisporumuz'da altyapıya bakışın olumlu yönde değiştiğini naçizane görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz de Yerköyspor olarak her türlü desteği vereceğimizi ilettik. Karınca kararınca elimizden geleni yapacağız. Başkanımız Berna Gözbaşı bu kadar gayret gösterirken biz de kulüp olarak asli görevimiz Kayserisporumuz'a koşulsuz desteğe devam edeceğiz" dedi.

Karşılaşma sonrası Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk minik futbolculara yemek verdi. - KAYSERİ

Yerköyspor, Kayserispor altyapısını misafir etti
Yerköyspor, Kayserispor altyapısını misafir etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Metin Çekmez Deniz Akkaya
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yerköyspor, Kayserispor altyapısını misafir etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 16:57:53. #1.16#

title