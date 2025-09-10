Zonguldak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Eylül 2025 dönemi olağan meclis toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 2026 yılı gelir-gider bütçesi, yatırım planı ve çalışma programı görüşüldü. Toplantıda birlik üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ZONGULDAK