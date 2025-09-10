Haberler

Zonguldak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026 yılı gelir-gider bütçesi ve yatırım planı görüşüldü. Vali, köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kaliteli hizmet için çalışmaların süreceğini belirtti.

Zonguldak'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Eylül 2025 dönemi olağan meclis toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 2026 yılı gelir-gider bütçesi, yatırım planı ve çalışma programı görüşüldü. Toplantıda birlik üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, köylerde yaşam standartlarının yükseltilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

Avrupa Birliği, gözü dönen İsrail'e karşı harekete geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.