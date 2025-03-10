Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli'den Suriye açıklaması! Türkiye ile ilgili uyarısı çarpıcı
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Zonguldak'ta Esnaf Bayramı Bekliyor

Zonguldak'ta Esnaf Bayramı Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Ramazan ayında çarşı ve pazarlarda yaşanan durgunluk esnafı olumsuz etkiliyor. Esnaf, eski Ramazan atmosferini bulamadıklarını ifade ederken bayram için hareketlilik bekliyor.

Zonguldak'ta çarşı ve pazarlarda Ramazan durgunluğu yaşanırken esnaf hareketlilik için bayramı bekliyor.

Kentte sahiller ve caddelerde Ramazan'la birlikte gözle görülür bir sakinlik yaşanıyor. Şehir merkezinde özellikle sahur ve iftar sonrası kısmi bir hareketlilik yaşansa da gün içerisindeki durgunluk esnafı etkiliyor. Vatandaşlar ise Ramazan ayının manevi atmosferi gereği iftara hazırlık yapmak için evlerinde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Özellikle sahilde ve kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da esnaf haraketlilik için bayramı bekliyor. Esnaf Orhan Burhan Hamarat, Ramazan ayının ticari hareketliliğe yansımasını değerlendirerek, "Atalarımız boşuna demiyormuş. Nerede o eski Ramazanlar. Eski Ramazan havasını bulamıyoruz. İşlerimizi doğrudan etkiliyor. Ramazanda genel olarak bir durgunluk ve sakinlik hakim. Artık bayrama bir hafta kala ümidimiz var, o zaman bir hareketlilik olur diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler

Artık hoca değil! Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.