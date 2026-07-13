Zonguldak'ta ticari taşıtlara yönelik denetimlerde 87 araca ceza kesildi

Defterdarlık Denetim Ekipleri, kentin Ankara ve İstanbul istikametindeki güzergahlarında gerçekleştirdiği uygulamada 410 ticari aracı belge düzeni ve uygunluk yönünden inceledi.

Zonguldak Defterdarlığına bağlı Denetim Ekipleri, ilin Ankara ve İstanbul yönündeki ana karayolları üzerinde kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi. Ticari taşıtların belge düzeni ve mevzuata uygunluğuna odaklanan denetimlerde toplam 410 araç durdurularak incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda 87 ticari aracın Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırılık taşıdığı tespit edildi. Söz konusu araçlara ilgili kanun maddeleri kapsamında cezai işlem uygulandı. Denetimlerin bölgede kayıt dışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı