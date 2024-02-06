Zonguldak'ın 2023 Nüfusu Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2023 yılında Zonguldak'ın toplam nüfusu 591 bin 492 oldu.

TÜİK'in 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Zonguldak'ın nüfusu bir önceki yıla göre 2 bin 982 kişi artarak 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 591 bin 492 kişi oldu.

Alaplı ilçesinin köy nüfusu 22 bin 928, şehir nüfusu 20 bin 489 oldu. Çaycuma ilçesinin köy nüfusu 59 bin 676, şehir nüfusu 32 bin 292 oldu. Devrek'in 2023 yılında köy nüfusu 31 bin 250, şehir nüfusu ise 26 bin 312 oldu. Kdz. Ereğli ilçesinin köy nüfusu 54 bin 76, şehir nüfusu 121 bin 218 oldu.

Gökçebey ilçesinin köy nüfusu 12 bin 475, şehir nüfusu 8 bin 869 oldu. Kilimli ilçesinin köy nüfusu 13 bin 232, şehir nüfusu 20 bin 316 oldu. Kozlu ilçesinin köy nüfusu 7 bin 489, şehir nüfusu 43 bin 419 oldu.

Merkez ilçenin köy nüfusu 17 bin 648, şehir nüfusu 99 bin 712 oldu. 2023 yılında toplam nüfusu en fazla 175 bin 294 ile Kdz. Ereğli ilçesi olurken bu ilçeyi toplam nüfusu 117 bin 360 ile merkez ilçe takip etti. - ZONGULDAK