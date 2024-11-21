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Zafer Kalkınma Ajansı'ndan Kaymakam Ak'a Nezaket Ziyareti

Zafer Kalkınma Ajansı'ndan Kaymakam Ak'a Nezaket Ziyareti
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Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Vahit Akyol, Kaymakam Murat Ak'a yaptığı ziyaret kapsamında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projelerini görüştü.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Vahit Akyol, Kaymakam Murat Ak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen "Tekstil, Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürün Pazarlama Evleri" projeleri ele alındı.

Ziyaret sırasında, projelerin mevcut durumu ve hedefleri üzerine fikir alışverişi yapılarak iş birliği imkanları değerlendirildi. Bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bu projelerin, yerel halkın üretim ve pazarlama alanında güçlenmesine önemli bir destek sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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