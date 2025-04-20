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Yusufeli Boğa Güreşlerinde Panik: Kontrolden Çıkan Boğalar Seyircilere Korku Dolu Anlar Yaşattı

Yusufeli Boğa Güreşlerinde Panik: Kontrolden Çıkan Boğalar Seyircilere Korku Dolu Anlar Yaşattı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında sahayı terk eden boğalar, seyircileri panikletirken, sokakta da kargaşa yarattı. Olayda kimsenin zarar görmemesi sevindirirken, güvenlik önlemlerinin artırılacağı açıklandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında kontrolden çıkan boğalar, sahayı çevreleyen demir kapıyı kırarak alandan dışarı çıktı. Seyirciler panik içinde kaçışırken, boğalar saha dışında da güreşmeye devam etti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde korku dolu anlar yaşandı. Güreş sırasında kontrolden çıkan boğalar, sahayı çevreleyen demir kapıyı kırarak alandan dışarı çıktı. Boğaların aniden saha dışına çıkmasıyla birlikte seyirciler panik içinde kaçışmaya başladı. Saha dışında da güreşmeye devam eden boğalar, çevredeki halatları ve direkleri kopararak yola çıktı. Mücadelelerini sokakta sürdüren boğalar, park halindeki bir araca birbirlerini sıkıştırdı. Olay yerine koşan vatandaşların yoğun çabası sonucu boğalar birbirinden ayrıldı.

Yaşanan tüm kargaşaya rağmen, olayda herhangi bir vatandaşın zarar görmemesi sevindirdi. Organizasyon yetkilileri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

Güreşin saha dışında da devam ettiği bu görüntüler ise boğa güreşi tarihinde ilk defa yaşandı.

Boğa güreşlerine Artvin'in yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Rize'den gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi. - ARTVİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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