Yüksekova'da hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışması yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pinyanişi bölgesinde bulunan Meydan Belek Yaylası'nda büyük ve küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması yaptı.

Hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, büyük ve küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pinyanişi bölgesinde yer alan Büyükçiftlik beldesine bağlı Meydan Belek Yaylası'nda halay eşliğinde küpeleme ve aşılama çalışması yapan ekiplerin ayrılmasıyla berivanlar koyun sağmaya devam ettiler.

Yaylada halaylarıyla güzel görüntüler veren köy sakinleri, ekiplere çalışmaları için de teşekkür ettiler. - HAKKARİ