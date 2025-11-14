Yozgat'ta Şekerpancarı Üretimi Kuraklık Nedeniyle Düşüşte

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - En fazla şekerpancarı üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, pancar sökümü devam ediyor. Yaşanılan kuraklıktan dolayı verim ile birlikte fabrikaya teslim edilen pancarın şeker oranının da düşük olduğu kaydedildi. Bölge çiftçisi, bir dönümden en fazla 3-4 ton pancar alınabildiğini, kuraklık nedeniyle önümüzdeki üretim sezonundan itibaren 3 yılda bir aynı tarlaya pancar ekimi yapabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta her yıl bir milyon 850 bin ton civarında şekerpancarı üretimi yapılıyor. Konya'dan sonra en fazla şekerpancarı üretiminin yapıldığı ilde Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerindeki fabrikalarla birlikte Çorum şeker fabrikasının hammadde ihtiyacı karşılanıyor. Bu sezon kuraklık, hastalık, sel, don olayları şekerpancarında hem verimi hem de kalitesini olumsuz etkiledi. Kuraklık nedeniyle sulama yapamayan, pahalı olması nedeniyle zamanında yeterli gübre atamadıklarını kaydeden bölge çiftçisi, kuruyan, hastalık belirtisi görülen pancarı erkenden sökmek zorunda kaldı.

Traktörle tarlada şekerpancarı hasadı yapan Ahmet Agan,"Kuraklıktan dolayı su olmadığı için pancarlarımız olmadı. O yüzden verimlerimiz kötü çıkıyor. Hiç değil. Dönümden 1 ton vermiyor. Hiç iyi değil" dedi.

"Bu sene aradığımız verimi bulamadık"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şekerpancarı üreticisi Ali Agan da bu yıl umduklarını bulamadıklarını belirterek, şunlar söyledi:

"Pancar ekicisiyiz, tarım ve hayvancıyız. Aynı zamanda esnafız da. Bu sene biraz pancarı fazla ektik. Fabrikanın açıldığı günden beri buradayız. Çok şükür sonuna geldik. Verimlerimizde her seneye bakarak iyi değil. Her sene verimimiz bayağı bir yüksekti. Bu sene aradığımız verimi bulamadık. Tarlalarda hastalık var. Gördüğünüz gibi ot her yerde. Pancara baktıysanız ot her yerde, hastalık var. Verimi düşürdü. Fabrika da önlem aldı. 3 senede bir ekeceğiz artık her tarlayı. Her sene ekemiyoruz artık. Bir tarlayı 3 senede bir ekebileceğiz. Fabrikamızda biraz sıkıntı var bu sene. Pancarı tam yemedi. Fabrikada bir anormallik oldu. Ama yine de buna şükür. Günde bir sefer, iki günde bir sefer yine fabrikaya götürebiliyoruz pancarımızı."