Haberler

Yozgat'ta Şekerpancarı Üretimi Kuraklık Nedeniyle Düşüşte

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta şekerpancarı hasadı devam ederken, kuraklık nedeniyle verim ve şeker oranı düştü. Çiftçiler, önümüzdeki üretim sezonunda pancar ekiminde kısıtlamaya gideceklerini belirtiyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - En fazla şekerpancarı üretiminin yapıldığı Yozgat'ta, pancar sökümü devam ediyor. Yaşanılan kuraklıktan dolayı verim ile birlikte fabrikaya teslim edilen pancarın şeker oranının da düşük olduğu kaydedildi. Bölge çiftçisi, bir dönümden en fazla 3-4 ton pancar alınabildiğini, kuraklık nedeniyle önümüzdeki üretim sezonundan itibaren 3 yılda bir aynı tarlaya pancar ekimi yapabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta her yıl bir milyon 850 bin ton civarında şekerpancarı üretimi yapılıyor. Konya'dan sonra en fazla şekerpancarı üretiminin yapıldığı ilde Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerindeki fabrikalarla birlikte Çorum şeker fabrikasının hammadde ihtiyacı karşılanıyor. Bu sezon kuraklık, hastalık, sel, don olayları şekerpancarında hem verimi hem de kalitesini olumsuz etkiledi. Kuraklık nedeniyle sulama yapamayan, pahalı olması nedeniyle zamanında yeterli gübre atamadıklarını kaydeden bölge çiftçisi, kuruyan, hastalık belirtisi görülen pancarı erkenden sökmek zorunda kaldı.

Traktörle tarlada şekerpancarı hasadı yapan Ahmet Agan,"Kuraklıktan dolayı su olmadığı için pancarlarımız olmadı. O yüzden verimlerimiz kötü çıkıyor. Hiç değil. Dönümden 1 ton vermiyor. Hiç iyi değil" dedi.

"Bu sene aradığımız verimi bulamadık"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şekerpancarı üreticisi Ali Agan da bu yıl umduklarını bulamadıklarını belirterek, şunlar söyledi:

"Pancar ekicisiyiz, tarım ve hayvancıyız. Aynı zamanda esnafız da. Bu sene biraz pancarı fazla ektik. Fabrikanın açıldığı günden beri buradayız. Çok şükür sonuna geldik. Verimlerimizde her seneye bakarak iyi değil. Her sene verimimiz bayağı bir yüksekti. Bu sene aradığımız verimi bulamadık. Tarlalarda hastalık var. Gördüğünüz gibi ot her yerde. Pancara baktıysanız ot her yerde, hastalık var. Verimi düşürdü. Fabrika da önlem aldı. 3 senede bir ekeceğiz artık her tarlayı. Her sene ekemiyoruz artık. Bir tarlayı 3 senede bir ekebileceğiz. Fabrikamızda biraz sıkıntı var bu sene. Pancarı tam yemedi. Fabrikada bir anormallik oldu. Ama yine de buna şükür. Günde bir sefer, iki günde bir sefer yine fabrikaya götürebiliyoruz pancarımızı."

Kaynak: ANKA / Yerel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.