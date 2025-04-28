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Yozgat'ta Saç Sakal Tıraşı Ücreti 350 Liraya Yükseldi

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Yozgat'ta berber ücretleri artış gösterdi. Saç ve sakal tıraşı ücreti 250 liradan 350 liraya çıkarıldı. Zam, artan maliyetler ve 14 aylık bir aranın ardından yapıldı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta saç sakal tıraşı ücreti 250 liradan 350 liraya çıkarıldı. Yozgat Berberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kızılay, son zammın 14 ay önce yapıldığını hatırlattı ve geçen süre içerisinde elektrik başta olmak üzere tüm girdilerin artması nedeniyle tarifeyi güncellemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Yozgat Berberler Odasının artan maliyetler nedeniyle gelen zam taleplerini değerlendirerek, saç sakal tıraş ücretini 350 lira olarak belirledi. Yeni tıraş ücreti tarifesi uygulamaya konuldu.

Yozgat Berberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kızılay, önceki zammın Şubat 2024'te yapıldığını ve 14 aylık sürede girdilerin yüzde 40-50 oranında arttığını anlatarak, kullandıkları malzemeler, kiralar ve sigorta ödemelerinin 14 ay önceki gibi olmadığını ifade etti.

Kızılay, "Asgari ücretler bizim işleri de bayağı etkiliyor. O yüzden karar alındı, zam yapmak zorunda kalındı, 14 aylık bir süre sonra. 2025 yılı yeni tarifemiz saç sakal daha önce 250 liraydı 350 lira olarak değişmiştir. Sakal tıraşı 100 lira, daha önce 75 liraydı. Saç tıraşı 200 lira, daha önce 150 liraydı. Çocuk tıraşı 100 lirayken 150 lira oldu. Diğerleri de az bir farkla hepsi değişmiştir, yeni tariflerimiz bu."

Kaynak: ANKA / Yerel
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