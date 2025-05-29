Yozgat'ta Kurban Pazarı Durgun, Alım Gücü Düşen Vatandaş Kurban Kesimi İçin Daha Ucuz Hisseli Yurtdışına Yöneldi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Alım gücünün düşmesi nedeniyle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban alamayan Yozgatlılar, yurt dışında kurban kesim organizasyonu yapan vakıf ve dernekler aracılığıyla daha düşük fiyatlara kurban kesimine yöneldi. Yozgat İNFAK Derneği Başkanı Ömer Yağmur, "Bizim ülkemizde küçükbaşlar 15 bin, 20 binden başlarken, büyükbaş hisseleri 20 binden 40 binlere kadar çıkarken, biz Afrika'da 4 bin 250 liraya kurban kesebiliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da görücüye çıktı. Pazarlarda ise hareketlilik yok denecek kadar az. Hareketli olan pazarlarda ise alıcıdan çok fiyat öğrenmeye çalışan vatandaşların olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Yozgat'ta küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 13 ila 25 bin lira arasında değişirken, büyükbaşlarda ise pazarlık hisse bazında 25 ila 35 bin lira arasında değişiyor.

Pazarda, çiftliklerde, ahırlarda bütçesine uygun hisse bulamayan vatandaş ise çeşitli vakıf ve dernekler tarafından daha uygun fiyatlarla sunulan kurbanlıklara yönelmeye başladı. Yurtiçinde kurban hisseleri 15 bin liradan başlarken yurtdışı kurban hisseleri 4 bin ila 16 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

"Şu anda 10 bin hisse Afrika'da Yozgat İnfak Derneği olarak dağıtım gerçekleştirmek"

Yozgat İNFAK Derneği Başkanı Ömer Yağmur, dernek olarak yurt dışında, Afrika'da, Kamerun'da, Somali'de ve Uganda'da kurban kesim organizasyonları yaptıklarını belirtti, bu yıl Yozgat'tan topladıkları bağışlarla Afrika'da 10 bin hisse dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Yağmur, şöyle konuştu:

"Her yıl aşağı yukarı yüzde 25, yüzde 30 civarında bir artışla kurban organizasyonlarını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl bin büyükbaş, 600 küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirdik Somali'de ve Kamerun'da. Bu yıl Uganda'da olacağız, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde kesim organizasyonları gerçekleştireceğiz. Bu sene şu anda bin 300 büyükbaş satın aldık. O da aşağı yukarı 9-10 bin hisse civarında ediyor. Küçükbaşları da eklediğimizde hedefimiz şu anda 10 bin hisse Afrika'da Yozgat İnfak Derneği olarak dağıtım gerçekleştirmek.

Şimdi genel olarak merak edilen bir husus var; Afrika'da kurbanlar neden ülkemize göre biraz daha uygun. Bizim ülkemizde küçükbaşlar 15 bin, 20 binden başlarken, büyükbaş hisseleri 20 binden 40 binlere kadar çıkarken, biz Afrika'da 4 bin 250 liraya nasıl kurban kesebiliyoruz. Afrika büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dünyanın merkezi konumundadır. Afrika'da çok sayıda büyükbaş hayvandan yetiştiren ülkeler var. Kenya, Uganda, Somali, Kamerun bunlar gerçekten büyükbaş yetiştiriciliğinde dünyada zirve olan ülkeler diyebiliriz. Daha da önemlisi Afrika'da bir insanın aylık kazancı ortalama 150 dolar civarında. Onlar için bu rakam 4 bin 250 rakamı gerçekten son derece yüksek bir rakam. Bizim ülkemizde düşük olarak görülen bu rakam orada gerçekten bir kişinin aşağı yukarı bir aylık maaşı noktasına geldiği için onlar için bu rakam çok yüksek. Bizim ülkemize geldiğimizde gelir seviyesi daha yüksek olduğu için buralarda bu rakam biraz daha uygun olarak addediliyor. Oradaki kurbanlar ile bizim kurbanlar arasında da kilo bazında da bir farklılık oldu da söz konusu. Her ne olursa olsun oradaki insanlar için bu son derece kıymetli."

Pazarda hareketlilik yok

Yozgat Canlı Hayvan Pazarında çadır kurarak pazarda hareketliliğin artacağına inanan besicilerden İsmail Üstüntaş, "Şu anda pek hareketlilik yok, inşallah yarından sonra olur. Fiyatlar normal geçen seneye göre" diye konuştu.

Muharrem Akçıl, "Çok şükür elhamdülillah satışlarımız güzel. Yeğenime yardım ediyorum, bizim de mal var burada. Satışlar güzel Allah'a şükürler olsun, güzel gidiyor" derken, Duran Kayışdağ da, herkesi bir çay içmeye davet edip, her bütçeye uygun kurbanlığın bulunduğunu söyledi.

"Fiyatlarda öyle afaki abartılacak bir şey yok"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Çalatlı bölgesinde yeni yapılan Canlı Hayvan Pazarı'nın sokak hayvanları için barınağa dönüştürülmesi nedeniyle bu yıl cezaevi bölgesindeki eski pazarda çadır kurduklarını bildirdi. Bu yıl 8 kurbancının pazarda çadır kurduğunu aktaran Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Bu sene de hayvan fazla yok. Buraya 22-23 çadır kuruluyordu, bu sene 8 çadır var. Kurbancılık demek ki küçülüyor artık. İleride ne olur bilmiyoruz. Fiyatlarda öyle afaki abartılacak bir şey yok. 2024 yılında 25-28 bin liraya sattığımız hisse bugün de en yiğit hayvan 35 bin lira, 25 bine de hayvan var büyükbaş hissesi, 35'e de var. Küçükbaşta 13 bin liradan 20 bine kadar, 22 bine kadar alınıp satılıyor. Hisse diyorlar, bilmiyorum hisse ne kadar başarılı ne kadar doğru ama hayvan fiyatı o kadar yüksek değil, hassasiyetle söylüyoruz. Kurbancıların yüzde 80'i kesimhane yaptırdı, kasap tuttu, eti kemikten ayırıp, parçalıyor. Kolaylaştırdık. Vatandaşımız kurbanı nasıl kestireceğiz diye düşünmesin, hayvancılar bu işi yapıyor. Ne olur 11.00'de keseceğine 12.00'de keser. sabah 07.00'de başlıyorlar 16.00'da herkesin hayvanı kesilmiş oluyor. Onun için vatandaşlarımızı buralara bekliyoruz."

"Ben 300 liraya aldığım yemi 2024'de bugün 700 liraya alıyorum"

Girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasına rağmen kurbanlık fiyatlarının makul olduğunun altını çizen Açıkgöz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Alım gücü Türkiye piyasasını biliyorsun, ekonominin ne olduğunu biliyorsun. Ben 300 liraya aldığım yemi 2024'de bugün 700 liraya alıyorum. Bu hayvanın hamını 40 liraya alırken 90 liraya alıyorum. Mutlaka bir fark var. Ne gidiyorsa üreticiden gidiyor, tüketici geçen sene 2024 yılında bir hisseyi 28 bin liraya kesiyormuş bugün 35 bin lirayı geçiyormuş, en yiğit hayvanı. Kasap fiyatına geliyor. Biz burada öyle yüksek bir fiyata hayvan sattığımızı düşünmüyoruz. Gidişat, bu çile böyle devam ederse hepimiz tek seferde kestirip, kurtulacağız. Şu çadıra 60 bin lira harcadım, bunlar bir maliyet. 400 bin liraya kasap tuttum, eti kemikten ayırma, parçalama. Bu bizim cebimizden giden para. Kasaplara atıyorum 450 bin liraya veriyorsak hayvanı burada 480 bin liraya vermezsek zaten işin içinden çıkamayız. Onun için vatandaş bunu makul karşılaması lazım. Bunlara dikkat edilmesi lazım, üreticinin de değeri olması lazım. Üreticiyi de fazla ezmemeleri lazım. Biz birbirimize her gün lazımız. Bu üreticiyi bu şekil uzaklaştırdığı sürece yarın daha sıkıntıya düşecek. Onun için biraz destek vermeleri lazım, makul olmaları lazım, biraz taviz verilmesi lazım. Gerek biz gerek kesiciler. Bunların olması lazım. Şuraya geliyor bir kurban alıyor evine varıyor, evine girmeden komple üzerini değişmeden eve giremiyor. Biz bunu 365 gün yapıyoruz. Bunun bir maliyeti var, bir değeri var, bir sıkıntısı var. Bizleri de makul karşılamaları lazım."