Yozgat'ta Cehrilik Lalesi Koruma Altında

Yozgat'ta Cehrilik Lalesi Koruma Altında
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Yozgat'ta Cehrilik Lalesi Koruma Altında
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Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde bulunan ve korunması istenilen Cehrilik lalesine jandarma sahip çıktı. Jandarma, vatandaşları laleyi koparmamaları konusunda uyardı ve doğal güzellikleri koruma faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat il merkezinin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde, yetiştiği bölgenin adını alan ve yıllardır koruma altına alınması istenilen Cehrilik lalesine jandarma sahip çıktı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeyi gezdi vatandaşlara laleyi koparmamaları için uyarılarda bulundu.

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde her yıl mayıs ayında, hava sıcaklıklarına ve yağışlara bağlı olarak ilk haftası ile ortalarına doğru açan, halk arasında 'Cehrilik lalesi' olarak, farklı bölgelerde 'ayı gülü' olarak da adlandırılan şakayık bitkisinin arılar için de önemli polen ve nektar kaynağı olduğu kaydedildi. Açtıktan 15 ila 20 gün sonra solan laleler, özellikle doğaseverler, fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor.

Yozgat'ın Cehrilik bölgesindeki Gelin Kayası eteğindeki dere yatağında kendiliğinden yetişen Cehrilik lalesi, şu günlerde solma dönemine girdi. Koruma altına alınması istenilen ve açtığı dönem içerisinde büyük ilgi gören Cehrilik bölgesindeki alanı ziyaret eden jandarma personeli, endemik bitkilerden olan lalenin korunmasına yönelik önleyici kolluk faaliyetinde bulundu. Bölgede bulunan vatandaşlara, doğal güzelliğin korunmasına yönelik hayvan sahiplerine, söz konusu alanlarda hayvan otlatmamaları istendi. Herhangi bir ihlal fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal bilgi verilmesi gerektiğini hatırlatılarak, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması istendi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığının, ormanları ve doğanın eşsiz zenginliklerini korumak için gerçekleştirilen kontrolleri titizlikle sürdüreceği aktarıldı.

Yozgat'ta resmi koruma altına alınmammış olsa bile yasal olarak endemik bitkilerin koparılmasının, zarar verilmesinin yasak olduğu ve yurt genelinde endemik bitki türlerini koparıp, tahrip edenlere 557 bin 212 lira para cezası uygulanabildiği hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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