Yolluyazı Köyü'nde 3 Bin Metrekare Kilit Parke Taşı Döşendi

Yolluyazı Köyü'nde 3 Bin Metrekare Kilit Parke Taşı Döşendi
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Ağrı'nın Merkez ilçesine bağlı Yolluyazı köyünde, köy içi yolların güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla 3 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Proje ile köylerin altyapısı güçleniyor.

Ağrı'nın merkez ilçesine bağlı Yolluyazı köyünde, köy içi yola 3 bin metrekare kilit parke taşı döşendi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amacıyla yürütülen kilit parke taşı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kilit parke taşı çalışmaları ile köy içi yollarımız daha güvenli, daha konforlu hale geliyor. Bu kapsamda; Merkez ilçesine bağlı Yolluyazı köy içi yolu, 3 bin metrekare kilit parke taşı çalışması tamamlandı. Köylerimizin altyapısı güçleniyor." ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların, köy sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği kaydedildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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