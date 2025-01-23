Yolbulan Metal'de işçilerin grevi 211 gündür devam ediyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren Yolbulan Metal fabrikasında çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine aldıkları grev kararını 211 gündür sürdürüyorlar.

Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren Yolbulan Metal Sanayi fabrikasında işveren ve işçiler toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşamamıştı. Anlaşmazlık üzerine işçiler, grev kararı almıştı. Grevde olan işçiler, kara yolunu kapatarak eylemlerini sürdürdü.

ÖZÇELİK-İŞ sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, fabrikanın üretime ara verdiğini ve kendilerinin 148 kişiyle greve devam ettiklerini belirterek, "Firma 2024 yılının başlarına geldiğimizde toplu sözleşme masasına bir rakam getirdi. Firmanın gönderdiği rakam 2024 yılı için ortalama en düşük maaşın 22 bin TL olmasıydı. İşveren bu konuda bize önerdiği rakama çıkmayacak pozisyonda kalınca 20 Haziran'a kadar görüşmelerimiz devam etti. 20 Haziran itibarıyla artık başka çaremiz yoktu, ya sözleşmeyi imzalayacaktık ya da greve çıkacaktık. Arkadaşlarımızla oturduk, ortak bir karar hakkımızı alacağız diye mücadeleye başladık. İşveren tabii ki greve çıktıktan sonra yüzde 20 daha verdi, bütün maaşın 2024 yılı için sadece ve sadece 22 bin TL teklifini getirdi. Biz bunu kabul edemeyeceğimizi söyledik, tam 211 gündür yeni bir teklif de getirmedi. Temmuzun sıcağında da aralığın ve ocağın soğuğunda da mücadelemiz devam ediyor. Bizim amacımız da şov yapmak değil, bizim amacımız üretime katkı sunmak ama üretime katkı sunarken de emeğimizin ve alın terimizin karşılığını almak için mücadelemiz devam ediyor. Greve başladığımızda 200 kişilik ortalama bunun zaten 35 kişisi yasal olarak içeride üretime katkı sağlayıp fabrikayı korumak ve bakım yapmakla alakalı. Yasal olarak içeride arkadaşlarımız var, grevde toplam 170 kişi ama 22 kişi işten ayrıldı. Şu an da 148 kişiyle yolumuza devam ediyoruz, fabrika şu an çalışmıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY