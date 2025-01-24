Yıldız Dağı Kayak Merkezi, Yarıyıl Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldız Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatiliyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini yaşadı. Tatilciler merkezin sunduğu kaliteli hizmetlerin yanı sıra, beyaz örtüyle kaplı muazzam doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Spora yeni başlayan 9 yaşındaki Ömer Mete Kor, büyük keyif aldığını belirterek herkese spor yapmayı ve Yıldız Dağı'nı tavsiye etti. Türkiye'de birçok kayak tesisini gördüğünü ancak Yıldız Dağı'nın ayrı bir güzelliği olduğunu vurgulayan Ali Özer, "Burası çok başka bir atmosfere sahip. Bulutların üzerinde kaymak gibi. Sanki uçağa binmiş ve yol alıyorsunuz gibi hissettiriyor. Çok keyifli. Bir taraftan güneş ısıtıyor bir taraftan soğuk geliyor. Çok keyifli bir tesis. Personel çok tecrübeli. Herkes gelip görmeli" şeklinde konuştu. - SİVAS