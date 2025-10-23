Yavuz Şahin Hisarcık Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Atandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine Vergi Dairesi Müdürü olarak atanan Yavuz Şahin görevine başladı.

Simav ilçesi Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde iken Hisarcık Vergi Dairesi Müdürlüğüne atanan Yavuz Şahin ilçeye gelerek göreve başladı.

Kapısının herkese açık olduğunu söyleyen Müdür Yavuz Şahin, hizmet kalitesinin daha da yükselmesi ve mükelleflere en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti. - KÜTAHYA