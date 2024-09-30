Yaşlılar Günü'nde Kuşaklararası Spor Etkinliği Düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında "Kuşaklararası Spor Etkinliği" düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte gençler ve yaşlılar İl Sağlık Müdürlüğü Fizyoterapisti Fzt. Şule Özbaykaya rehberliğinde egzersiz yaptı. Egzersiz sonrası İl Sağlık Müdürlüğünden gelen sağlık ekibi, katılımcılara karbonmonoksit ölçümü, sağlık bilgilendirmesi ve diyetisyen kontrolü gerçekleştirdi.

"Spor bu süreçte kilit rol oynuyor"

Etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikle sadece yaşlılarımızı onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda nesiller arası bir bağ kurarak aktif ve sağlıklı yaşlanma konusuna dikkat çekiyoruz. Yaşamın her döneminde aktif olmak, sadece ileri yaşlarda değil genç nesiller için de sürdürülebilir bir sağlık anlayışının temellerini oluşturur. Bugün buradaki hedefimiz, gençlerin bu önemli alışkanlıklarını edinmesi ve ileri yaşa gelenlerin zinde, sağlıklı kalmalarına yardımcı olabilmektir. Spor, bu süreçte kilit bir rol oynuyor" diye konuştu.

"Yaşlanma bir son değildir"

Yaşlanmanın bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yaylagül, "Bugün burada hep birlikte spor yaparak gençlerimize yaşam boyu süren bir hareketliliğin ne kadar değerli olduğunu gösteriyoruz. Unutmayalım ki yaşlanma bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu yeni başlangıç, sağlıklı, aktif ve katılımcı bir yaşam sürmekle mümkündür. Bugün burada sporun birleştirici gücüyle hem gençlerimiz hem de yaşlılarımız için daha sağlıklı ve aktif bir yaşamı nasıl birlikte inşa edebileceğimizi göstermiş oluyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA