Vize garantisi vaadinde bulunan 6 firmaya tedbir kararı

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı nitelikte 'vize garantisi', 'yüzde 100 onay garantisi' gibi ifadeler kullandığı gerekçesiyle incelemeye alınan 6 firmanın reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı verdi.

Vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin olarak internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından, 6 firma hakkında re'sen inceleme başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı ise son duruma ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; tüketicilere yönelik olarak 'vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi' gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan 6 şirkete ilişkin dosyaların değerlendirildiği bildirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda ise söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verildiği açıklandı. Öte yandan açıklamada; inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından, Reklam Kurulu tarafından, söz konusu dosyalara ilişkin nihai kararın verileceği belirtildi.

Açıklamanın sonunda ise Bakanlık, her türlü mecrada tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı inceleme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı