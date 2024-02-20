Van'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve T3 Vakfının paydaşları olduğu; Van'da ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunu yürüttüğü merkez ilçelerden 320 okul idarecisinin katılımı ile "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı" yapıldı.

İpekyolu Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda; okul müdürlerine sınav sonrası öğrencilere verilecek eğitim, deneyap atölyeleri, projenin hedef ve işleyişi anlatıldı. Toplantıda konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Van'da geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek üzere yapılacak olan 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' başvurularının sona ermesine sayılı günler kala paydaşlarımız olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, TUBİTAK ve T3 Vakfımızdaki görevli arkadaşlarımızla birlikte okullarımızda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Okullarımızı tek tek ziyaret ederek yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi Deneyap Teknoloji Atölyelerinin başvuru, sınav ve eğitim süreci ile ilgili bilgilendiriyoruz. İlimizde 92 bin 345 öğrencimizin başvuru yapma hakkı olduğunu ve sınavlara şu ana kadar ilimizden 350 öğrencinin başvuru yaptı. Deneyap teknoloji atölyesine başvurular tamamen ücretsizdir. Başvuruda bulunan öğrencilerden yapılacak e-sınav ve uygulamalı sınavda başarılı olanlar eğitim programına dahil edilecek ve hak kazanan öğrencilere yine tamamen ücretsiz olarak 3 yıl boyunca paket bir programla 11 farklı alanda teknoloji eğitimleri verilecek. Ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedefleyen deneyap teknoloji atölyelerine yarının Aziz Sancar'larını, Ali Kuşcu'larını, geleceğin teknoloji yıldızlarını bekliyoruz. Bilim ve teknoloji aşkıyla yetişen teknofest kuşağını deneyap teknoloji atölyelerinde geleceğin teknolojilerini keşfetmeye çağırıyoruz. Öğrencilerimizin bu eşsiz eğitim fırsatını kaçırmamalarını ve 24 Şubat ile 7 Nisan 2024 tarihi saat 23.59'a kadar https://deneyapturkiye.org web sayfasındaki başvuru linkinden başvuruda bulunmalarını istiyoruz. İşbirliği ve destekleri için okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN