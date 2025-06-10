Van'da Bayram Seyahatlerinde Çöküş: Ekonomik Kriz Seyahat Talebini Düşürdü

Van'da Bayram Seyahatlerinde Çöküş: Ekonomik Kriz Seyahat Talebini Düşürdü
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Van'da otobüs firmaları, bu bayramda seyahat eden yolcu sayısının geçmiş yıllara göre yüzde 50 azaldığını belirtiyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanlar tatil amaçlı seyahat edemiyor, otobüs seferleri de azalıyor.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da otobüs firmaları, bu bayramda geçmiş yıllara göre daha az kişinin seyahat ettiğini ifade etti. Bir firma çalışanı, "Bundan bir yıl önceki bayramlara baktığımız zaman çok çok fark var, yüzde 50 fark var. Yani bu şekil giderse masrafların altında kalkamayız" dedi. Bir başka firma çalışanı ise "Bir yolcunun maliyeti 2 bin 500 bileti, bin 500 de yolda yiyorsa 4 bin liraya mal olur. Gidiş gelişi 8 bin lirayı gözden çıkar. Millette para yok, tatil amaçlı giden çok az" diye konuştu.

Van'da otobüs firmaları, Kurban Bayramı'nda beklediği yoğunluğu bulamadı. Bir seyahat firması çalışanı, şunları söyledi:

"Bu bayramda ilgi çok yoktu. Diğer bayramlara göre çok düşüktü. Onun için artık bayramlar sıradan bir gün olmaya başladı. İnsanlarda alım gücü yok. Yani seyahat güçleri kalmamış. Ondan dolayı da çok büyük bir beklentimiz vardı ama o beklentinin yüzde 50'sini ancak karşılayabildik. Bundan bir yıl önceki bayramlara baktığımız zaman çok çok fark var, yüzde 50 fark var. Şu anda çok düşük. Yani bu şekil giderse masrafların altında kalkamayız. Trafik cezaları, personel giderleri, sigortalar yüksek. Hakikaten çok zor durumda sektör olarak. Çok zor durumdayız. İnsanlar eskisi gibi seyahat edemiyor. Seyahat oranı çok çok düşük. Çoğu insan da kendi özel aracıyla gidiyor. Bayram 2-3 güne sıkışınca bu sefer talep yoğunlaşınca 3 günde bu talep bitiyor. En yakın mesafemiz 200 lira, en uzak mesafemiz 2 bin 700 lira.İzmir, Bodrum, o tür yerler."

Murat Topçu ise "Geçmiş yıllara nazaran bu sene daha az, yoğunluk daha az. Sınır komşu ülkemiz İran'dan gelen yolcuların yoğunluğu var. İran'dan Türkiye'ye işçi olarak gelen insanlar çok, İran'dan gelen elemanlar işçi için inşaat için deprem bölgesine Güneydoğu'ya yoğun bir talep var. Daha da artıyor bu ama Türkiye için bunu söyleyemem. Gidiş gelişleri de gerçekten diğer senelere göre ilave seferlerimizi bu sene fazla açamadık. Geçen sene günde en az 15- 20 aracı çıkarttığımız günlerde bu sene 12'e kadar düşmüş durumdadır. Eskisi gibi insanların seyahat şeyi kısıtlı. Tabii ki malum zor geçim sıkıntısı. İnsanlar o kadar eski seyahat talebi yok" dedi.

"Millette para yok, tatil amaçlı giden çok az"

Bir başka seyahat firması çalışanı Musa Özaydın ise "En uzak mesafemiz Bodrum'dur. En yakın mesafemiz Tatvan. Fiyat konusuna gelince en uzak mesafe 2 bin 700 TL'den başlar. İstanbul 2 bin 500, Antalya 2 bin 500, Ankara 2 bin liraları bulur. Bayrama nazaran şimdi biraz durgunluk var ama çok değil yani. Geçen senelere göre biraz durgunluk var. Bir yolcunun maliyeti 2 bin 500 bileti, bin 500 de yolda yiyorsa 4 bin liraya mal olur. Gidiş gelişi 8 bin lirayı gözden çıkar. Millette para yok, tatil amaçlı giden çok az. Hep iş imkanı ile giden, çalışmaya gidenler biraz. Tatilden az" ifadelerini kullandı.

Hadi Kuruk, "Geçmişe oranla ilgi az. Eski bayramlar yok artık. Ekonomik krizden dolayı çoğu insanlar kurban kesemedi, çoğu insanın evine et girmedi. Yolcu yoğunluğu devam ediyor. Umarım bir eylülün sonuna doğru sonuna kadar bir bu yoğunluk sürer. Belli kesim tatile gidiyor diğerleri gidemiyor" dedi.

"27 saatlik yolu 60 saatte gideceğiz"

Otobüs şoförü Nizamettin Şen ise trafik cezalarından şikayet ederek şunları söyledi:

"Tarihte böyle bir şey yok. 30-35 kilometrede bize tuzak hazırlamış. 35 kilometrede bir ceza yiyorum 10-15 bin. Bu ayın içerisinde 5 tane ceza yemişim 38 bin. Nerede ödeyeceğim? Ödeyemiyoruz. Yani bu tuzaktır. Diyorlar ya tuzak değil, önlemdir. Kesinlikle bir önlem yoktu. Sadece bize yapılan bir tuzaktır. Vatandaşın cebini boşaltmak, ona buna 5'li çeteye peşkeş çekmekti. Başka bir şey yok. Kart sistemi, 6-6 olsaydı iyiydi. Süremiyoruz, araba süremiyoruz. Şu an 50 kilometrede ben bu otobüsü bana vermiş 27 saat İstanbul'a, Ben onun sistemine göre 60 saate bile yetişemiyorum. Yetişemem. Gitsem ceza yemek zorundayım, gitmezsek yolcular kafamızı yiyor. Gitsek de olmuyor. Çünkü cepte para yok ki. Benim cebimde 10 liram var. Otobüsçüyüm sözde otobüs sahibiyim."

Kaynak: ANKA / Yerel
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