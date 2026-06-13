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Vali Sözer, çilek hasadına yaptı

Vali Sözer, çilek hasadına yaptı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nü ziyaret ederek çilek hasadına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti ve gölette incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nü ziyaret ederek, çilek hasadına yaptı.

Köy meydanında vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Vali Sözer, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini belirterek köy sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında Bozcaarmut Gölet'inde de incelemelerde bulunan Vali Sözer, göletin mevcut durumu, su kapasitesi ve tarımsal sulamaya sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı. Son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte su kaynaklarının verimli şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Çilek hasadına yaptı

Daha sonra köyde bulunan çilek bahçesini ziyaret eden Vali Sözer, üreticilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çilek hasadına da katılan Sözer, üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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