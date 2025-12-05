Haberler

Vali Sözer Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla buluştu

Vali Sözer Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorunlarına çözüm odaklı yaklaşacaklarını vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla buluşarak talep ve önerileri dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafla buluşarak sorunları ve ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Sözer'e programda Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara da eşlik etti. Sanayi sitesindeki iş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnafla sohbet ederek hem üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı hem de talep ve önerileri not etti. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Sözer, üretim ve istihdamın güçlendirilmesi adına esnafla sürekli iletişim halinde olmanın önemine dikkat çekti.

Esnaf buluşmasının ardından Vali Sözer, "Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'nde emek veren esnaflarımızın üretime katkıları bizim için son derece kıymetlidir. Talepleri yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım ortaya koymaya devam edeceğiz. Esnafımız güçlü olduğunda ilçemiz ve ilimiz de güçleniyor. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Ahmet Çakar bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar gözaltında! Muhabirin sorusuna böyle yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde tüm sayaçlar değişiyor! Tarih de belli
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
ABD'deki Türkler, yoğun göçmen denetimleriyle tedirgin

O ülkede Türkler neredeyse adım atamıyor! Denetimler bir anda arttı
Medyada dev satın alma! Milyonlar bu ortaklığa çok sevinecek

Milyonlarca abonesi olan 2 platform birleşiyor
Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı

Barzani'den geri adım! Bahçeli sözleri sonrası yeni açıklama geldi
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan bir kötü haber daha

Galatasaray'a yıldız futbolcusundan bir kötü haber daha
Dünya devi Ekvadorlu ikizleri havada kaptı

Dünya devi ikizleri havada kaptı
Güllü'nün şüpheli ölümünde şok iddia: Kameramda itildiği an var...

Güllü'nün şüpheli ölümünde şok iddia: Kameramda itildiği an var...
Sedat Peker, TV kanalı mı aldı? Avukatından yanıt var

Sedat Peker, TV kanalı mı aldı? Avukatından yanıt var
Fatih Ürek'ten haber var! Süreç kritik döneme girdi

Fatih Ürek'ten haber var! Süreç kritik döneme girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.