Vali Sözer Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla buluşarak talep ve önerileri dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafla buluşarak sorunları ve ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Sözer'e programda Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara da eşlik etti. Sanayi sitesindeki iş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnafla sohbet ederek hem üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı hem de talep ve önerileri not etti. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Sözer, üretim ve istihdamın güçlendirilmesi adına esnafla sürekli iletişim halinde olmanın önemine dikkat çekti.

Esnaf buluşmasının ardından Vali Sözer, "Pazaryeri Küçük Sanayi Sitesi'nde emek veren esnaflarımızın üretime katkıları bizim için son derece kıymetlidir. Talepleri yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım ortaya koymaya devam edeceğiz. Esnafımız güçlü olduğunda ilçemiz ve ilimiz de güçleniyor. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - BİLECİK