Vali Mehmet Makas, Kırıkkale Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti

Vali Mehmet Makas, Kırıkkale Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Sanayi Sitesi'nde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve yerel ihtiyaçları dinledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, esnaf ziyaretleri kapsamında Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. İşyerlerini tek tek gezen Vali Makas, esnaflarla selamlaşarak sohbet etti ve hayırlı işler diledi. Vali Makas, sanayi bölgesinde bulunan vatandaşlar ve sürücülerle de bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Ziyarette, Vali Makas'a, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci ile Oto Sanatkarlar ve Demirciler Sitesi Esnaf Odası Başkanı Murat Pehlivanlı da eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.