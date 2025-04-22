Vali Akbıyık'tan MÜSİAD Muğla Şubesi'ne Ziyaret

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesini ziyaret etti. Ziyarette MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, dernek faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Aykaç, Vali Akbıyık'a MÜSİAD Muğla Şubesi'nin üretim odaklı projeleri, kentin ekonomik kalkınmasına yönelik katkıları ve üyelerin talepleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Görüşmede, özellikle genç iş insanlarının yönetimde etkin rol almasının önemine değinilerek, girişimcilik kültürünün genç nesillere aktarılması adına yürütülen çalışmalar paylaşıldı.

Ziyaret, karşılıklı tanışma ve hasbihal ortamında samimi bir şekilde gerçekleşti. Vali Akbıyık, Muğla'nın gelişen ekonomik yapısına katkı sunan MÜSİAD'ın çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, iş dünyası ile istişare içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA