Erzurum'da gençlerden yeni spor denemesi: "KarKano"

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan gençler, kış şartlarını eğlenceye dönüştürerek "KarKano" adını verdikleri yeni bir sportif etkinliğe imza attı.

Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu (TUYEG) ekipmanlarıyla gerçekleştirilen etkinlik, cadde ve sokaklarda renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, geç saatlerde cadde ve sokaklarda araç lastikleriyle kayan gençleri gören TUYEG Dernek Müdürü Musa Han ile İHA Muhabiri Taner Sarı harekete geçti. Saat 24.00 sıralarında derneğe ait kano ve güvenlik ekipmanları temin edilerek, kanolar bir aracın arkasına bağlandı.

İlçe gençleri, öğretmenler ve memurlardan oluşan grup, göl ve nehirlerde kullanılan kanolara binerek trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda kar üzerinde kaydı. Etkinlik boyunca katılımcılar hem eğlendi hem de unutulmaz anlar yaşadı.

"Gençlerimize motivasyon sağlamak istedik"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan TUYEG Dernek Müdürü Musa Han, şunları söyledi:

"Normalde göl ve nehirlerde kullandığımız kanoları alternatif sportif faaliyetlerde değerlendirmeye çalışıyoruz. Gençleri karla kaplı ve trafiğe kapalı saatlerde lastiklerle kayarken görünce bu fikir aklımıza geldi. Mevcut kano ve güvenlik ekipmanlarımızı kullanarak gençler için motivasyon sağlayacak bir ortam oluşturduk. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Gençlerin mutlu olması bizi de fazlasıyla mutlu etti. Bu tür yeni sportif faaliyetlerle ilçemizi canlandırmayı hedefliyoruz."

"Adrenalin dolu bir deneyim yaşadık"

Uzundere'de görev yapan Sınıf Öğretmeni Muhammet Sefa Kezer ise etkinliği şu sözlerle değerlendirdi:

"Yaşamak tam olarak böyle bir şey. Ekip harikaydı. Çok eğlenceli, adrenalin dolu bir deneyim yaşadık. Uzundere'nin cadde ve sokaklarında gerçekten yaşadığımızı hissettik."

İlçe esnafı ve gençlerden Ünal Ün de ilk başta böyle bir etkinlik beklemediklerini belirterek, "Araç lastikleriyle kayıyorduk. Sonra böyle bir proje fikri ortaya çıktı ve hemen hayata geçti. Çok eğlendik, biraz üşüdük ama değdi. Kısa bir aradan sonra tekrar yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan diğer gençler de üşümelerine rağmen çok keyif aldıklarını, bu tür sportif faaliyetlerin devam etmesini istediklerini ifade ederek İHA Muhabiri Taner Sarı'ya ve TUYEG Dernek Müdürü Musa Han'a teşekkür etti.

Gençler, "KarKano" gibi yenilikçi ve eğlenceli etkinliklerin ilçede düzenli hale getirilmesinin sosyal hayatı canlandıracağını dile getirdi. - ERZURUM