Üretici ile tüketiciyi buluşturan "Sanal Pazarlama" uygulaması hizmete girecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, üretici ile tüketiciyi buluşturan "Sanal Pazarlama" uygulamasının hizmete gireceğini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi, Kamberli, Fatikli, Yenihisar, Akamber, Akdarı ve Tokaçlı mahallelerinde düzenlenen halk toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi. Kırsal Kalkınma Projesi ile bölge tarımını canlandırarak çiftçileri kalkındırmayı hedeflediklerini kaydeden Savaş, "Piyasadaki kimyasal gübrelere göre daha ucuz ve daha kaliteli olan, kar amacı gütmeden üretilen organomineral gübremiz, toprağın

çoraklaşmasını önleyerek üründe verimliliği arttırıyor. Çiftçilerimizin gübrelerimize doğrudan ulaşabilmeleri için bayilik dahi vermiyoruz. Hatay'ın genel toprak yapısına uygun olan gübremizin muadilleri arasındaki farkını, ürünü deneyen çiftçilerimizden ve ziraat mühendislerinden aldığımız olumlu dönüşler ortaya koyuyor. Kimyasal gübreler 10-15 yıl sonra toprağı kullanılmaz hale getiriyor" diyerek, tüm çiftçileri yerli ve milli üretim olan organomineral gübreyi kullanmaya çağırdı.

Çiftçilerin mutlaka kooperatifleşmesi gerektiği tavsiyesinde bulunan Savaş, çiftçinin ürettiği ürünü direkt tüketiciye ulaştırması için belediye olarak "Sanal Pazarlama" uygulamasının yakında hizmete gireceğini, ayrıca toplama, kurutma, ambalajlama gibi konularda da üreticiye teknik eğitim desteği sağladıklarını bildirdi. - HATAY