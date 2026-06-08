Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğruyol: Üniversite Hastanelerinde Hoca Açığı Büyüyor

(İZMİR) - Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, özel hastanelere yönelen akademisyenler nedeniyle üniversite hastanelerinde öğretim üyesi sıkıntısının giderek arttığını belirterek, sağlık çalışanlarının itibarının ve özlük haklarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, üniversite hastanelerinde yaşanan öğretim üyesi eksikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle özel hastanelerin sunduğu imkanlar nedeniyle akademisyenlerin kamu üniversitelerinden ayrıldığını ifade eden Doğruyol, "İzmir'de yeni açılan bir özel hastaneden dolayı sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden 20'ye yakın hocamız, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden de 10'a yakın hocamız o özel hastaneye transfer olmuşlardır. Hepimizin bildiği gibi özel hastanelerin önceliği para kazanmaktır. Bu doğaldır belki. Ama vatandaşlarımızın ödediği ücretin dışında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da çok büyük paralar özel hastanelere aktarılmaktadır ve bunların yeterlilik denetlemesinin yapıldığına biz şahsen inanmıyoruz" dedi.

Doğruyol, hocaların özel hastanelere gitmesiyle üniversitelerdeki öğrencilere eğitim verecek hoca bulmanın neredeyse zorlaştığını vurgulayarak, "Bunun yanında yine vatandaşlarımızın kamudan kaliteli sağlık hizmeti almalarının da yolu bir şekilde kapanmaktadır. Bundan dolayı özel hastanelere geçen hocalarımızdan kaynaklanan boşluklara yabancı doktor getirmek çözüm değildir. Biz, 'Giderlerse gitsinler' mantığında değil, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mantığında olan insanlarız. Burada yapılması gereken, itibar kaybına uğrayan hocalarımızın ve sağlık çalışanlarımızın itibarlarının bir şekilde iade edilmesi; özellikle giden hocalarımızın da gidişlerinin önlenmesi adına gerek sosyal gerek ekonomik düzenlemelerin bir an önce yapılmasında büyük yarar vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA