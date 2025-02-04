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Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin Ocak Ayı İhracatı 3,1 Milyar Doları Aştı

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin Ocak Ayı İhracatı 3,1 Milyar Doları Aştı
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Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) Ocak 2025 itibarıyla ihracatı 3 milyar 101 milyon 30 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 6 oranında artış gösterdi.

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2025 yılı Ocak ayı ihracatı, 3 milyar 101 milyon 30 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB'in 2025 Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayındaki ihracatı 3.1 milyar dolar olan UİB'in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 38 milyar 822 milyon 51 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Bu yılın Ocak ayını da ihracat tutarımızın artışıyla tamamladık. UİB olarak 2025 yılı sonunda yeni ihracat rekoru hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

OİB'in ihracatı Ocak ayında 2,6 milyar dolar

Ocak ayında ihracatını 2 milyar 624 milyon 630 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı önceki döneme göre yüzde 7,6'lık artışla 32 milyar 541 milyon 810 bin dolar olarak açıklandı.

UTİB'in ihracatı Ocak'ta 104 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ocak ayında 103 milyon 927 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 271 milyon 597 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten Ocak'ta 59 milyon dolar ihracat

Ocak ayı ihracatı59 milyon 258 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 852milyon 910 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı Ocak ayında 21 milyon dolar

Ocak ayında, 21 milyon 265 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 312milyon 900 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten Ocak'ta 13 milyon dolarlık ihracat

Ocak ayında, 13 milyon 63 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 202 milyon 992 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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