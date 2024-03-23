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Ula'da Bisiklet Yarışı Düzenlendi

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Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen Ula Karabörtlen mevkiinde yapılan 'Bisiklet Yarışı'na yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük; "Bisiklet yarışının kendilerini ve sporcuları oldukça heyecanlandırdığını ifade eden bu tür etkinliklerle Ula Karabörtlen'in doğal güzelliklerini tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Ula'mızın bisiklet yarışlarındaki organizasyonlarla hem bisiklet şehri olduğunu gösteriyoruz hem de sporu halkla iç içe faaliyetlerle sağlamış oluyoruz. Ula'mızda, tarihi doğa spor organizasyonlarıyla başarılara imza atacağız" dedi.

8 kilometrelik parkurda farklı yaş kategorilerinde yarışan sporcular ödüllerini, Ula İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük'ün elinden aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bisiklet Yarışı Gençlik Spor Ula Yerel Spor Güncel Haberler

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