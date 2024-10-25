Uğur Şirketler Grubu'nun Başarı Hikayesi Öğrencilere Anlatıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan Kaynakları, Kariyer ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü (İKAK) tarafından 22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen 'Kariyer Günleri'24' etkinliğine katılan Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, başarı hikayelerini anlattı.

Dünya devi Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş'ı konuk eden öğrenciler, Uğur Grubu'nun dünya devi olma yolculuğunu ve 30 yılı aşkın süredir kurumdaki görevini başarıyla yürüten Erdoğan Ulaş'ın ağzından dinledi.

Moderatörlüğünü ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Aydoğan'ın üstlendiği, marka yönetimi, pazarlama stratejileri ve tüketici davranışları üzerine derinlemesine bir tartışma ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla düzenlenen "Marka" adlı oturumun konuğu olan Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, tecrübelerini aktardığı oturumda Uğur Şirketler Grubu'nun kuruluşundan günümüze geçen sürede markalaşmayı anlattı.

"Öncelikle işinizin uzmanı olun"

Ulaş, Uğur Şirketler Grubu'nun yetmiş yıllık serüvenimi, 146 ülkeye ihracatını, Türkiye'de ilk 1000 ihracatçı içinden 165. sırada yer alma başarısını, yurt içi bayileri ve tüketicilerin marka, sadakat ve sevgi öyküsünü anlattı. Kendisi ile yaşıt olan Uğur Şirketler Gurubunun 1954 yılında Nazilli'de kurulduğunu ifade eden Ulaş: "Zor şartlar altında okuduğum üniversiteden 45 yıl önce mezun olduktan sonra hayata başladım. 70 yaşındayım ve kendimi bildiğimden beri her sabah amatör kalkıp akşam da profesyonel uyuyorum. Aldığım ilk ders, iletişim ve değişimin önemi idi. Korkmadan, cesaret ederek, değişerek, gelişerek bugünlere geldim. Kariyerimin gelişmesinde Uğur benim için bir dönüm noktasıdır. 1954 yılında Nazilli'de dondurma satarak hayatlarını kazanan ailenin, arıza yapan dondurma makinasını tamir ettikten sonra makinanın üretimine başlamaları ile başlayan başarı öyküsü tam 70 yıldır sürüyor. Türkiye'de ilk derin dondurucuyu üreten firma, bugün 5 kıtada 146 ülkeye ihracat yapan, Türkiye'deki bin ihracatçı içinde 165. sırada, 2 bin 500 çalışan, yüzde 100 yerli sermaye, Aydın ve Ege Bölgesi'nin iklimlendirme ve elektronik alanında ödüllü ihracat firması, ev ve ofis ürünleri ile dünya devi bir firmada çalışan en şanslı yöneticilerden biriyim. Dünyaca ünlü markaların da uluslararası tedarikçisiyiz. Ayrıca motosiklet sektörünün de önemli firmalarından olarak 2004 yılından bu yana satış lideriyiz. Başarı, hiçbir kimse için uzak bir olgu değildir. Başarmak önce kendi benliğinizle inanmaktan geçer. Kendinizi iyi tanıyıp yapabileceklerinizi bununla birlikte planlarsanız hayatta başaramayacağınız iş olmaz. Öncelikle mutlu olacağınız bir işe sahip olun. Sevdiğin işi yaptığında mutlu olursun. Kariyer ve başarı kovalamakla olur. Her gün mutlu uyanabileceğiniz bir işiniz olsun. Öncelikle işinizin uzmanı olun. İşin yüzde 20'si teknik ise yüzde 80'i iletişimdir. Dolayısıyla iletişim başarı için çok önemlidir" dedi. - AYDIN