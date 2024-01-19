Turp Üreticisi Hayvanları Tarlaya Salıyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp üreticiliği yapan Mehmet Onur Kütküt, ürününü maliyetine bile satamayınca hayvanları otlamaları için tarlaya saldı. Kütküt, "Tarlamızdaki turpu bu sene satamıyoruz, fiyat etmiyor. Maliyetimizin çok çok altında fiyat veriyor bize tüccarlar. Ondan dolayı bizde koyunlara yaydırıyoruz turpu çünkü mazot maliyetleri çok fazla olduğu için turp koyunlar tarafından ezilip yendikçe tarladan temizleniyor. Bizde daha az mazot yakarak tarlamızı sürüp tekrardan mısır ekimine hazırlayacağız" dedi.

Türkiye'nin turp üretimin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde yıllardır turp üreticiliği yapan Mehmet Onur Kütküt, 40 dönüm tarlasına ektiği turpu bu yıl satamadı. Tüccarların maliyetini bile vermediği için turpları söküp ikinci bir mahsul için tarlasını hazırlamak isteyen Kütküt, mazot maliyetini düşürmek ve tarlayı temizlemek için büyükbaş ve küçükbaş hayvanları tarlaya saldı.

"TARLAYI TEMİZLEMEK İÇİN HAYVANLARA YEDİRİYORUZ"

Mehmet Onur Kütküt şunları söyledi:

"Ben yıllardır çiftçilikle uğraşan birisiyim. Yıllardır turp ekeriz, ıspanak ekeriz. Bu sene de tarlamıza turp ektik. Tarlamızdaki turpu bu sene satamıyoruz, fiyat etmiyor. Maliyetimizin çok çok altında fiyat veriyor bize tüccarlar. Ondan dolayı biz de koyunlara yaydırıyoruz turpu çünkü mazot maliyetleri çok fazla olduğu için turp, koyunlar tarafından ezilip yendikçe tarladan temizleniyor. Bizde daha az mazot yakarak tarlamızı sürüp tekrardan mısır ekimine hazırlayacağız. Burası 40 dönüm bir tarla, biz burada dönüm başına 3 bin lira masraf ettik yani 120 bin lira gibi bir masrafımız var genelde. Bu masrafımızın karşılığında para alamadık. Bu turpu tarladan temizlemek için küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticisi arkadaşlarımızdan yardım istedik. Hayvanlarını burada otlatıyorlar. Turpları yediriyorlar hayvanlarına bu şekilde bizde onlara destek olmuş oluyoruz onlar da bize destek olmuş oluyor."