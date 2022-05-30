Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii işbirliği güçleniyor - Haberler

Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii işbirliği güçleniyor

ANKARA - Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayii işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. BAE'li temsilcilerin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ziyaretinde ülkeler arasında iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yoğunlaşan savunma sanayii işbirliği ilişkilerinin devamı olarak iki ülke devlet yetkilileri ve iki ülke şirketleri Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, BAE Tedarik Kuruluşu TAWAZUN Ekonomik Konseyi CEO'su Tareq Al Hosani, üst düzey askeri yetkililer ve şirket yöneticileri katıldı.

İki ülke savunma sanayii ilişkilerinin geliştirilmesine dönük gerçekleşen toplantıda iki mutabakat muhtırası imzalandı. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ile BAE'deki muadil kuruluş EDDC (Emirates Defense Companies Council) arasında endüstriyel işbirliği konusunda, TR TEST ile Tawazun arasında ise test ve sertifikasyon konusunda mutabakat muhtıraları SSB Başkanı Demir ve TAWAZUN CEO'su Al Hosani şahitliğinde imzalandı.

Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii işbirliğini artırmaya dönük çalışmaların bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayındaki BAE ziyaretinde iki ülke arasında Savunma Sanayii İşbirliği Niyet Mektubu imzalanmıştı. İmzalar SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Tawazun CEO'su Tareq Al Hosani tarafından atılmıştı. Bugün yapılan toplantı ve imzalanan mutabakat muhtıraları, bu niyet mektubunun bir sonucu olarak gerçekleştirildi.