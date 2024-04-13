Türk Polis Teşkilatı 179. Kuruluş Yıl Dönümü Futbol Turnuvası

Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından oluşturulan 32 takım ve 450 personel futbol turnuvasında buluştu.

Final müsabakasında Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü takımları karşılaştı. Çekişmeli geçen final müsabakasını, penaltı vuruşları sonunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü takımı kazandı.

Turnuvayı kazanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü takımına kupasını Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt takdim etti. Ayrıca dereceye giren diğer takımlara İl Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından kupaları verildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı münasebetiyle, futbol turnuvasına katılım gösteren tüm personele teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN